وزير الخارجية يبحث المستجدات وزيري خارجية نيبال ونيوزلندا

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية جمهورية نيبال شيشير خانال.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م