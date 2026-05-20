وزارة الرياضة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير منتجات تأمينية رياضية في المملكة

وقّعت وزارة الرياضة وهيئة التأمين اليوم, مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين؛ لدعم تطوير منتجات تأمينية متخصصة للقطاع الرياضي، بما يسهم في رفع كفاءة وشمولية قطاع التأمين بالمملكة، إضافة إلى تعزيز وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضات المختلفة.

ومثّـل وزارة الرياضة في مراسم التوقيع، التي جرت في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض، وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، فيما مثّـل هيئة التأمين وكيل الهيئة للإشراف الاحترازي المهندس بسام البدر.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على تحقيق التكامل بين القطاعات الحيوية، وتفعيل دور التأمين كأداة داعمة للأنشطة الرياضية، حيث تركّز على دراسة الاحتياجات التأمينية المرتبطة بالمنشآت الرياضية والرياضيين، بما في ذلك إصابات الملاعب والمسؤوليات المهنية، والعمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة أو تحسين المنتجات القائمة، بما يتناسب مع طبيعة القطاع.

وتشمل مجالات التعاون التنسيق لتبادل البيانات والإحصاءات والخبرات ذات العلاقة بالتأمين الرياضي، وفق الضوابط المعتمدة، إضافة إلى دراسة إمكانية إلزامية بعض المنتجات التأمينية في القطاع الرياضي، بما يعزز من مستوى الحماية، ويرفع من كفاءة إدارة المخاطر.

وتتضمن المذكرة بحث فرص التعاون في مجالات الربط التقني بين الجانبين، بما يسهم في تسهيل عمليات التحقق من وثائق التأمين ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الرياضية، إلى جانب العمل على تعزيز استدامة المنتجات التأمينية وزيادة الثقة بها لدى الجهات العاملة في القطاع الرياضي.

ويعكس هذا التعاون المثمر بين الطرفين، حرص وزارة الرياضة وهيئة التأمين على تعزيز التكامل بين قطاعي التأمين والرياضة، عبر تطوير منتجات تأمينية متخصصة، بما يسهم في تمكين القطاع الرياضي وتعزيز استدامته، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.