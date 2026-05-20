نائب أمير مكة يطلع على جاهزية التقنيات الرقمية بالحج

البلاد (جدة)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في مقر الإمارة، اجتماعًا بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، وعدد من قيادات منظومة الاقتصاد الرقمي والتقنية.

واطّلع سموّه خلال الاجتماع على جاهزية منظومة الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي لموسم حج 1447هـ، ودورها في تمكين الجهات الحكومية والخدمية من تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة لضيوف الرحمن، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، بما يدعم انسيابية رحلة الحاج، ويرفع كفاءة إدارة الحشود والخدمات، ويعزز مستويات السلامة وجودة التجربة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وشهدت البنية التحتية الرقمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة تطورًا متواصلًا استعدادًا لموسم حج 1447هـ: إذ تجاوز عدد أبراج الاتصالات 5230 برجًا، بنسبة نمو بلغت 2.55% مقارنة بالعام الماضي، كما تم تمديد أكثر من 2000 كيلومتر من شبكة الألياف الضوئية داخل المشاعر المقدسة لتصل إلى 31 ألف كيلومتر، بزيادة بلغت 7.4% عن العام السابق، وتحقيق نسب تغطية بلغت 100% في المشاعر المقدسة، إلى جانب تخصيص أكثر من 4200 فرد ضمن القوة التقنية البشرية العاملة في موسم الحج.

واطّلع سموه على مؤشرات التقدم في البنية التحتية الرقمية وتنمية القدرات التقنية بمنطقة مكة المكرمة، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة من 2017 إلى 2026م أكثر من 7.5 مليار ريال، ووصلت سرعات الإنترنت المتنقل في المنطقة إلى 251 ميجابت/ثانية، بزيادة بلغت 2181% مقارنة بخط الأساس البالغ 11 ميجابت/ثانية، فيما بلغت سرعات الإنترنت المتنقل للجيل الخامس 329 ميجابت/ثانية، ونما عدد المنازل المخدومة بالألياف الضوئية في المنطقة من 462 ألف منزل إلى 1.48 مليون منزل، بنسبة تحسن بلغت 220%، وارتفع عدد أبراج الاتصالات من 6923 برجًا إلى 11264 برجًا، بنسبة تحسن بلغت 53% خلال الفترة من 2017 إلى 2026م، كما بلغ عدد أبراج الجيل الخامس في المنطقة 6646 برجًا حتى عام 2026م، ووصلت الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات في المنطقة إلى 74.93 ميجاواط، من خلال 11 مركزًا، وباستثمارات بلغت 2.8 مليار ريال.

واستعرض سموه مستوى التقدم في مجال المهارات التقنية، الذي شهد تضاعف عدد الوظائف التقنية في المنطقة، مع تحقيق مشاركة المرأة في القطاع التقني نسبة 36%، إلى جانب استعراض برامج ومبادرات دعم ريادة الأعمال وتمكين الابتكار.

وناقش الاجتماع فرص التطوير والتحسين، وتعزيز المكتسبات الرقمية والتقنية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، ويدعم جاهزية المنطقة لاستضافة ضيوف الرحمن بكفاءة وموثوقية عالية.