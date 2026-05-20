نائب أمير الشرقية يرعى حفل تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة المهارات الثقافية بتعليم الشرقية

البلاد (الدمام)

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، حفل تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية بتعليم المنطقة الشرقية، التي نظمتها وزارة التعليم ووزارة الثقافة، لتكريم 169 طالبًا وطالبة حققوا التميز ضمن 10 مسارات ثقافية وفنية.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أن دعم الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والفنية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتنمية الإنسان وتعزيز قدراته الإبداعية، مشيرًا سموه إلى أن المسابقات والبرامج الثقافية تسهم في اكتشاف الطاقات الوطنية الواعدة، وتنمية مهاراتها، وترسيخ القيم المعرفية والإبداعية لدى النشء، بما يعزز من حضور الثقافة والفنون في بناء جيل متميز ومبدع.

وألقت مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير كلمةً أكدت أن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للحفل وحضور سمو نائب أمير المنطقة الشرقية تجسد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بدعم الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم الإبداعية والثقافية، وتعكس حرصها على تعزيز جودة الحياة الثقافية والفنية لدى النشء، بما ينسجم مع مستهدفات وزارة التعليم ووزارة الثقافة في اكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وأوضحت أن مسابقة المهارات الثقافية تسهم في تنمية الحس الإبداعي لدى الطلبة والطالبات، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مواهبهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية، من خلال بيئات تعليمية محفزة تدعم الابتكار والإبداع، مشيرةً إلى أن تعليم الشرقية يواصل جهوده في تمكين الطلبة من المشاركة النوعية في البرامج والمسابقات الوطنية التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الطلاب والطالبات الفائزين، والمدارس المتميزة في المسابقة.