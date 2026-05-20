110 دولارات للنفط

سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 110.4 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 103.3 دولار. في السياق، توقع (بنك أوف أميركا) أن تبقى أسعار النفط مرتفعة مع استمرار تعطل مضيق هرمز.

تراجع الذهب

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 4,560.39 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو إلى 4,563.50 دولار.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية إلى 76.63 دولار، والبلاتين إلى 1,969.84 دولار.

أم القرى

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، تنفيذ عملية بيع قطعة أرض ضمن مشروع وجهة مسار، بقيمة 210.8 مليون ريال. وأوضحت أن الصفقة تهدف إلى تطوير وحدات فندقية على قطعة الأرض، متوقعة الأثر الإيجابي على السيولة والمشاريع القائمة.