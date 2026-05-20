مستقبل السفر بمعايير جديدة.. طيران الرياض يطرح التذاكر إلى لندن

أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن طرح تذاكر رحلاته للضيوف المسافرين بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار لندن هيثرو، عبر أسطوله الجديد كليًا من طائرات بوينج 787-9 دريملاينر، وتبدأ الرحلات أول يوليو المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي توني دوغلاس: إن ربط المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة وغيرها من وجهاتنا للوصول إلى أكثر من 100 وجهة، يشكل ركيزة أساسية في بناء طيران الرياض كناقل عالمي طموح، ويعكس في جوهره مستهدفات رؤية 2030، وما تحمله من تطلعات لتعزيز مكانة المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في الخدمات اللوجستية والنقل الجوي، ونتطلع إلى استقبال ضيوفنا المسافرين على متن رحلاتنا، ليكونوا أوائل من يختبرون مستقبل السفر الجوي بمعاييره الجديدة.

ويُشكّل مسار الرياض ولندن إحدى الركائز الإستراتيجية ضمن خطط توسع الشركة في المملكة المتحدة، حيث يربط بين عاصمتين من دول مجموعة العشرين، كما يدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري، مستفيدًا من المكانة الراسخة، التي تتمتع بها لندن كونها مركزًا ماليًا عالميًا، والدور المتنامي للرياض؛ بصفتها محورًا اقتصاديًا وسياحيًا ومركزًا عالميًا للنقل الجوي والربط الدولي.