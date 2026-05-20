مترجم إلى 16 لغة.. إطلاق الدليل التوعوي لحجاج الداخل

البلاد (مكة المكرمة)

أطلقت وزارة الحج والعمرة الدليل التوعوي لحجاج الداخل لموسم حج 1447هـ، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي بالإجراءات التنظيمية والإرشادات التوعوية، التي تسهم في أداء المناسك بيسر وطمأنينة، وذلك بالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الإعلام عبر مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج، إضافة إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والهيئة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى جانب المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل.

ويقدّم الدليل محتوى إرشاديًا متكاملًا يرافق الحاج في مختلف مراحل رحلته، بدءًا من الاستعداد المبكر قبل الانطلاق، وما يتصل بالتجهيزات الشخصية، ومتطلبات الرحلة، ومعرفة نقاط التجمع، وصولًا إلى التعليمات المرتبطة بالتنقل إلى المشاعر المقدسة، والالتزام بالجداول التنظيمية المعتمدة.

ويتضمن الدليل إرشادات تفصيلية حول بطاقة “نسك”، التي تمكّن الحاج من الدخول إلى المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، وآلية الاستفادة من نسختها الرقمية، إلى جانب معلومات التواصل مع مقدّم الخدمة، وأرقام الدعم والمساندة، بما في ذلك مركز العناية بضيوف الرحمن، والخدمات الصحية والطوارئ. ويستعرض الدليل المسارات التنظيمية لأداء المناسك، من خلال خرائط توضيحية للمشاعر المقدسة، والجداول الزمنية لأعمال الحج، وإرشادات التنقل والتفويج، إلى جانب شرح مبسّط لأعمال النسك في أيام الحج، بما يساعد الحاج على أداء مناسكه وفق التنظيمات المعتمدة، مع تعزيز وعيه بالإجراءات التي تسهم في المحافظة على سلامته وسلامة الآخرين.

وخصّص الدليل محتوى توعويًا للسلوكيات الإيجابية التي تعكس قيم الحج وآدابه، بما يشمل التعليمات المرتبطة بالتعامل مع الازدحام، والوقاية من الإجهاد الحراري، والمحافظة على النظافة العامة، والتعاون مع المنظمين، بما يعزز جودة التجربة، ويُسهم في تحقيق الانسيابية التشغيلية خلال الموسم.

ودعت الوزارة حجاج الداخل إلى الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتواه التوعوي قبل بدء الرحلة وأثنائها. يذكر أن وزارة الحج والعمرة وفّرت كذلك أكثر من 22 دليلًا توعويًا مخصصًا لحجاج الخارج، مترجمة إلى 16 لغة، في إطار جهودها التوعوية الرامية إلى إيصال المعلومات والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن بلغاتهم المختلفة، بما يعزز جاهزيتهم، ويدعم أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.