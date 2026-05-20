لائحة الوظائف الصحية.. تعزز أداء القطاع الطبي

البلاد (الرياض)

تُعد لائحة الوظائف الصحية السعودية من أهم اللوائح التنظيمية في القطاع الصحي الحكومي بالمملكة؛ إذ تهدف إلى تنظيم الوظائف الصحية وشؤون شاغليها في الجهات الحكومية الصحية، بما يشمل التعيين والترقية والرواتب والبدلات وساعات العمل والمزايا الوظيفية.

وصدرت اللائحة لمعالجة الحاجة إلى وجود إطار تنظيمي موحد للعاملين في القطاع الصحي الحكومي، يراعي طبيعة المهن الصحية وظروف العمل الخاصة بها، ويضمن العدالة بين الموظفين الصحيين في مختلف الجهات الحكومية.

كما جاءت اللائحة لتنظيم العلاقة الوظيفية بين الجهات الصحية الحكومية والممارسين الصحيين، وتحديد الحقوق والالتزامات الوظيفية، وآليات الترقيات والتكليف والبدلات، بما يرفع كفاءة الخدمات الصحية ويعزز الاستقرار الوظيفي.

وأسهمت اللائحة في تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحفيز الكفاءات الصحية، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، مع مراعاة طبيعة العمل الصحي، وما يتطلبه من تنظيم خاص وحوافز مهنية ومالية.

وتبقى اللائحة من أهم الأنظمة الإدارية الداعمة لتطوير القطاع الصحي، وتحقيق مستهدفات التحول الصحي في المملكة.

صدرت لائحة الوظائف الصحية بقرار من مجلس الخدمة المدنية، واعتمدت بقرارات رسمية من مجلس الوزراء في المملكة، مع تحديثات وتنظيمات لاحقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الصحية.

وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإشراف على تطبيق اللائحة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة. وبدأ العمل بلائحة الوظائف الصحية بشكلها الأساسي عام 1412هـ الموافق 1991م، ثم جرى عليها عدد من التعديلات والتنظيمات اللاحقة؛ لتواكب التطورات الإدارية والصحية في المملكة.