كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة المنتخب البرتغالي لكأس العالم 2026

البلاد (جدة)
أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، القائمة الرسمية للمنتخب المشارك في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وأوضح الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي، أن الإسباني روبرتو مارتنيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي اختار قائمة من 25 لاعبًا بقيادة نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو الذي سيشارك للمرة السادسة في تاريخه مع المنتخب في المونديال بعد أول ظهور له في نسخة ألمانيا 2006.
وأضاف البيان أن الاختيارات تمت وفقًا لحاجة المنتخب ومتابعة المدرب لمستويات اللاعبين البرتغاليين حول العالم وتتألف من: رباعي حراسة المرمى ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفرهامبتون الإنجليزي)، روي سيلفا (سبورتينغ)، ريكاردو فيلو (أنقرة التركي).
وفي الدفاع، ديوغو دالوت، ماتيوس نونيز (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، نيلسون سيميدو (فنربهتشه التركي)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، نونو منديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، ريناتو فيغا (فياريال الإسباني)، روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، توماس أراوجو (بنفيكا).
وفي الوسط، روبن نيفيز (الهلال السعودي)، سامو كوستا (مايوركا الإسباني)، جواو نيفيز، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنس)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي).
وفي الهجوم، جواو فيليكس (النصر السعودي)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، بيدرو نيتو (تشلسي الإنجليزي)، رافائيل لياو (ميلان الإيطالي)، غونزالو غيديش (ريال سوسييداد الإسباني).
ويُعد الظهور السادس لرونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات مع منتخب بلاده في كأس العالم رقمًا قياسيًا لن يعادله سوى الأرجنتيني لونيل ميسي مع منتخب بلاده.
وسيخوض المنتخب البرتغالي مباراتين تجريبيتين مع كل من تشيلي ونيجيريا في السادس والعاشر من يونيو المقبل في البرتغال قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلعب في المجموعة الحادية عشرة رفقة منتخبات كولومبيا وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وسيبدأ مبارياته بمواجهة منتخب الكونغو في 17 يونيو ثم أوزباكستان في 23 منه ويختتم الدور الأول بملاقاة نظيره الكولمبي في 28 يونيو.
