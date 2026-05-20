رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشعب المالديفي

واس (ماليه)
عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشعب (البرلمان) المالديفي عبدالرحيم عبدالله، بمقر المجلس في العاصمة ماليه، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمالديف.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس الشعب المالديفي برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته إلى جمهورية المالديف الشقيقة، منوهًا بـالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي وسعيها الداعم للسلام والاستقرار، مشيدًا بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والعناية المستمرة بالحجاج والمعتمرين.
من جهته، نوّه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- خلال الجلسة- بالروابط الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية، وجمهورية المالديف، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين، وتطوير مجالات التعاون والتنسيق المشترك على المستوى البرلماني؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وجرى خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الشعب المالديفي، وسبل تعزيز التنسيق الثنائي في المحافل البرلمانية الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس الدكتور محمد بن علي مباركي، والمهندس مهدي بن ناصر الدوسري، والدكتورة ليلى بنت عبدالغفار فدا، والدكتورة دلال بنت محيي الدين نمنقاني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يحيى القحطاني، وعدد من كبار المسؤولين في مجلس الشعب المالديفي.