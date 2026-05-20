حرس الحدود يختتم معرض “لا حج بلا تصريح” بمحافظة جدة

صحيفة البلاد      4 / ذو الحجة / 1447 هـ      20 مايو 2026

 

البلاد (جدة)
اختتمت المديرية العامة لحرس الحدود معرض “لا حج بلا تصريح”، الذي أُقيم خلال الفترة من 16 حتى 20 مايو الجاري؛ لتعزيز الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، وذلك في مجمع ردسي مول بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.
واستعرض “حرس الحدود”، جهوده في موسم الحج، والتعريف بالعقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، سواءً من يتم ضبطهم دون تصريح حج، أو من يقوم بنقلهم أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم.
وأكدت وزارة الداخلية أهمية التقيد بأنظمة وتعليمات الحج، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

