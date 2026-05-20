جيسوس: لا نعاني من الضغط أمام ضمك.. وسنتوج بالدوري

أكد جورجي جيسوس، مدرب النصر، أن فريقه جاهز لمواجهة ضمك غدًا، الخميس، في المواجهة الأخيرة والحاسمة للقب دوري روشن السعودي.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: إن مباراة الغد هي من ستحدد لقب الدوري، مشيرًا إلى أنه كان متأكدًا منذ بداية الموسم أنه موسم النصر، وقادر على التتويج بالدوري.

وأضاف أن فريقه لا يعيش ضغطًا قبل مواجهة ضمك، ولكنه شغف للفوز ولجماهير النادي، مشيرًا إلى أنه إذا ما تم وضع اختيارات أمامه سيختار لقب الدوري؛ لأن الدوري السعودي قوي وتنافسي.

وشدد جيسوس أن النصر لا يخاف من شيء في مواجهة الغد، مطالبًا بدعم الجماهير حتى يتمكن الفريق من تحقيق اللقب بعد الفوز على ضمك.

وأوضح مدرب النصر أن جميع اللاعبين الذين شعروا بإرهاق جاهزون لمواجهة الغد، إلا أن اللاعب الوحيد الذي موقفه محل شك هو البرازيلي أنجيلو.

وأشار جيسوس إلى أن تدريب النصر المشروع الأصعب في مسيرته؛ لأنه يعرف جميع الفرق المنافسة وبالأخص الفريق الذي ينافسه على الدوري، لافتًا إلى أنه في الغد سيؤكد هل وصل لهدفه من تدريب النصر أم لا؟

وتعليقًا عن رغبة كريستيانو رونالدو في تحقيق لقب دوري روشن بعد 3 مواسم في الدوري السعودي، أكد جيسوس أنه أول شخص قبل هذا التحدي، وتحدث مع رونالدو، وإذا تحقق اللقب فسيكون له شخصيًا ولجماهير النصر ورونالدو الذي حقق العديد من البطولات.

وبالنسبة لضمك، أوضح مدرب النصر، أن لديه ضغطًا كبيرًا للبقاء في الدوري؛ لذا فإنه متأكد من أنها ستكون مباراة دفاعية مثل أغلب الفرق التي تلعب أمام النصر، بالإضافة إلى أن ضمك قوي في الكرات الثابتة ولكن الفريق مستعد.

وأوضح جيسوس أن الضغط دائمًا في الفرق التي تنافس على جميع الألقاب وهو أمر طبيعي، والمدرب الذي لا يتحمل الضغط يذهب لتدريب فريق لا يهمه الفوز، مضيفًا :”حتى جماهيرنا سيكون لديها ضغط في المباراة غدًا”.

ولفت جيسوس إلى أن النصر حقق 10 انتصارات متتالية بداية الموسم وبعدها استرجع الصدارة بعد خسارتها، مؤكدًا أنه يجب احترام المنافس وعلى اللاعبين الفرح قبل مواجهة غدٍ؛ لأنها سعادة صغرى قبل السعادة الكبرى بتحقيق اللقب.

وتعليقًا على تجديد تعاقده مع النصر من عدمه، أشار جيسوس إلى أنه يجب تحقيق الدوري أولاً وبعدها ستكون الأمور سهلة.

وبسؤاله عن إمكانية البدء بالحارس نواف العقيدي لزيادة القوة الهجومية، أجاب جيسوس أن هذا الاقتراح صعب؛ لأن بروزوفيتش سيكون خارج القائمة، وإذا كان أنجيلو جاهز سيلعب بـ8 أجانب، مشيرًا إلى أن عبدالكريم حيدر سيكون له شأن كبير في المستقبل، وسيفاجئ الجميع.