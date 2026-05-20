جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق منصة التشجير الرقمية “ريحان”

اختتمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بالإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي أمس ملتقى (وطن أخضر غده مستدام) بنسخته الثانية تزامنًا مع أسبوع البيئة السعودي وقرار تخصيص عام ٢٠٢٦ كعام للذكاء الاصطناعي وذلك تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء، برعاية رئيس الجامعة أ.د.فهد بن أحمد الحربي، وتأتي النسخة الحالية انطلاقاً من دور الجامعة في تعزيز التكامل المجتمعي ورفع مستوى الوعي البيئي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ضمن مبادرتها الرئيسية “مستدام” ونقل وتوطين المعرفة والخبرات، والإسهام الفاعل في مبادرات رؤية السعودية ٢٠٣٠، حيث سعى الملتقى إلى تجسيد تكامل الوعي البيئي مع الابتكار والتقنيات الحديثة، وتعزيز دور المجتمع كعنصر فاعل في حماية البيئة وصناعة الأثر، عبر تسخير الابتكار والذكاء الاصطناعي لصناعة حلول بيئية أكثر كفاءة واستدامة وذلك بمشاركة فاعلة من مختلف الجهات ذات العلاقة والاختصاص داخل وخارج الجامعة.

و ذكرت مديرة الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي أ. نجاح بنت صالح المحيميد أن البرنامج الذي استمر اسبوعين اشتمل على حزمة من الفعاليات بدءًا من حفل التدشين والتي أطلقت الجامعة من خلاله المنصة الرقمية للتشجير (ريحان) لرصد جهود الجامعة في تنمية الغطاء النباتي داخل الحرم الجامعي بشكل دوري، وذلك للإسهام في رفع جودة الحياة وتشجيع المجتمع الجامعي ومنسوبيه على العمل التنموي المتكامل ، كما يتوافق هذا التوجه مع رؤية الجامعة في السبق في صناعة المستقبل وهويتها التي تعنى بالصحة وجودة الحياة.

و ضمّ الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من المتخصصين من مختلف القطاعات و صاحب الملتقى معرضٌا ضم أكثر من 25 ركنًا، استعرضت من خلاله الجهات المشاركة من داخل الجامعة وخارجها جهودها في مجال التوعية البيئية والتقنيات الحديثة ذات العلاقة، إضافة إلى عرض عددٍ من المشاريع العلمية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي، وقد شهد المعرض حضورًا من الزوار باستضافة أكثر من 200 من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية من البنين والبنات، في خطوة هدفت إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة .

وشهد الملتقى إقامة ورش العمل المتخصصة حضوريًا وعبر الاتصال المرئي، و في جانب الإعلام التوعوي، أسهمت التغطيات الإعلامية والمحتوى الرقمي المصاحب للملتقى في نشر الرسائل البيئية عبر إنتاج ونشر مواد إعلامية ومقاطع توعوية تسلط الضوء على أهمية الوعي البيئي ودور المجتمع في المحافظة على الموارد الطبيعية، بما يعزز من أثر الملتقى ورسائله التثقيفية لدى مختلف فئات المجتمع.

و أكد نائب رئيس الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية أ.د. عاصم بن عبدالرحمن الأنصاري أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنطلق برؤية مؤسسية تجعلها شريكا تنمويا فاعلا، يتجاوز دوره حدود التعليم التقليدي، ليشمل الإسهام في مواجهة التحديات البيئية، عبر ربط المعرفة بالتطبيق، وتحويل مخرجاتها إلى مبادرات عملية تحدث أثرا ملموسا في المجتمع .