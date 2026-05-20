بعد تعثر السيتي.. رسميًا آرسنال بطلًا للدوري الإنجليزي

البلاد (جدة)
حسم فريق آرسنال لقب الدوري الإنجليزي رسميًا لموسم 2025-2026، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعادل مانشستر سيتي أمام نظيره بورنموث، بنتيجة1-1، في الجولة الـ37 للدوري الإنجليزي.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي عند 78 نقطة بالمركز الثاني خلف آرسنال المتصدر برصيد 82، ويتبقى لكل فريق مباراة اخيرة في المسابقة.
ورفع بورنموث رصيده إلى 56 نقطة بالمركز السادس في الدوري الإنجليزي.
ويدين فريق بورنموث للاعبه إيلي كروبي الذي سجل هدف الانتصار في الدقيقة 39 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس دوناروما من التصدي لها.
وفي الدقيقة 56، أجري مدرب مانشستر سيتي 3 تتغييرات في محاولة لتعديل النتيجة، بدخول سافرو موريرا وفيل فودين وريان شرقي، بدلا من انطوان سيمينو وماتيو كوفاسيتش وبيرناردو سيلفا..
وكاد أن يسجل اللاعب ريان فيتور هدفا ثانيا لفريق بورنموث في الدقيقة 62، لكن العارضة حرمته من هز الشباك.
وفي الدقيقة 76، دخل النجم المصري عمر مرموش في تشكيل مانشستر سيتي بدلا من جيرمي دوكو.
وقبل صافرة النهاية، سجل اللاعب ايرلينج هالاند هدف التعادل لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 90+5.
كروبي يمنح بورنموث هدف التقدم#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/9mVZrurGlw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2026
هالاند يدرك التعادل لمانشستر سيتي في شباك بورنموث#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/fSieWETalr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2026