وقعها مركز الملك سلمان مع جمعية «إنسان».. اتفاقية لتنفيذ مشروع شراء وتوزيع الأضاحي باليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، لتنفيذ مشروع شراء وتوزيع الأضاحي في الجمهورية اليمنية للعام 1447هـ، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ومثل الجانبين في التوقيع، مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومدير عام جمعية إنسان محمد بن سعد المحارب.

ويتضمن المشروع شراء وتوزيع 4.140 أضحية خلال أيام العيد على الفئات الأشد احتياجًا في محافظات حضرموت، المهرة، مأرب، عدن؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، والتخفيف من معاناة الأسر المستفيدة، وإدخال الفرحة عليهم في هذه المناسبة المباركة.

ويحقق تنفيذ جمعية “إنسان” لهذا المشروع التكامل النوعي في العمل الإنساني السعودي الموجّه للخارج، حيث تستثمر الجمعية خبراتها التشغيلية والميدانية في تنفيذ خطط مركز الملك سلمان للإغاثة بكفاءة عالية، وفق المعايير المعتمدة لدى المركز.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز قيم التكافل والتعاون الإنساني، ومساندة الأسر الأشد احتياجًا خلال موسم عيد الأضحى المبارك.