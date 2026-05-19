وصول أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.
وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عددٌ من مسؤولي البرنامج، حيث أُنجزت إجراءات وصولهم بيسر وسهولة، ثم استقل الضيوف الحافلات المجهزة إلى مقار إقامتهم.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أنهت مبكرًا جميع الإجراءات من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة، عبر اللجان الخدمية (الإدارية، والاستقبال، والنقل، وشؤون الضيوف، والإعلامية، والتسكين، والشرعية، ولجنة المشاعر)، ضمن منظومة متكاملة تضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك.
وأعرب عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على تمكينهم من أداء الحج ضمن هذا البرنامج النوعي، الذي يجسد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تلمّس احتياجات المسلمين حول العالم، وإعانتهم على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وسط منظومة متطورة ومتكاملة من الخدمات، مشيدين بما وجدوه من تسهيلات وخدمات نوعية، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى جانب البرامج التوعوية والإرشادية والدينية المصاحبة.
