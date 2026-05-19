وزير البلديات ترفع الجاهزية لخدمة الحجاج.. 60 نفقاً و330 ألف وحدة إنارة بمكة والمشاعر

البلاد (مكة المكرمة)

كثّفت وزارة البلديات والإسكان أعمالها الميدانية لرفع جاهزية منظومة الجسور والأنفاق والإنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ضمن استعداداتها لموسم حج 1447هـ، بما يعزز مستويات السلامة، ويدعم انسيابية الحركة في المواقع الحيوية ومسارات تنقل الحجاج. وأوضحت الوزارة أن الأعمال شملت رفع كفاءة 92 تقاطعًا ضمن شبكة الجسور، وتهيئة 62 نفقًا للمشاة والمركبات، إلى جانب تنفيذ أعمال دهانات أرضية وإرشادية تجاوزت 110 آلاف متر طولي، بما يسهم في تحسين وضوح المسارات، ورفع مستوى السلامة المرورية. وعززت الوزارة شبكة الإنارة عبر تشغيل أكثر من 330 ألف وحدة إنارة، و150 ألف عمود إنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يهيئ بيئة أكثر أمانًا في مواقع الحركة الكثيفة وعلى امتداد الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى المشاعر، مؤكدة استمرار أعمال المتابعة والصيانة الميدانية على مدار الساعة لضمان استدامة كفاءة البنية التحتية ورفع الجاهزية التشغيلية خلال موسم الحج.

وكانت الوزارة قد أعلنت ضمن خططها التشغيلية لموسم حج 1447هـ تنفيذ أكثر من 11 مليون متر طولي من الطرق، ومعالجة وتطوير ما يقارب 74 مليون م² من المسطحات الطرقية، إلى جانب رفع جاهزية 123 جسرًا و44 نفقًا للمشاة والمركبات، بما يعزز كفاءة الحركة ويدعم انسيابية التنقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وهيّأت الوزارة ممثلةً بأمانات المناطق أكثر من 4,500 متطوع ومتطوعة ضمن منظومة التطوع البلدي، للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بالمواقع الحيوية والمنافذ والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة؛ دعمًا للجهود التشغيلية والخدمية خلال الموسم.