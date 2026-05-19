موعد مباراة افتتاح خليجي 27 بين السعودية والكويت
صحيفة البلاد      3 / ذو الحجة / 1447 هـ      19 مايو 2026

البلاد (جدة)

أسفرت قرعة كأس الخليج العربي للمنتخبات “خليجي27” عن وقوع المنتخب الوطني السعودي في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكويت والعراق وعمان.

وكان قرعة خليجي 27 قد أُجريت عصر اليوم الثلاثاء في مدينة جدة، حيث تستضيف المملكة منافسات البطولة في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر موعد المباراة النهائية.

موعد افتتاح خليجي 27

وسيقص منتخبنا الوطني شريط خليجي 27 بمواجهة نظيره الكويتي في مباراة الافتتاح بملعب الإنماء بجدة.

وتحدد الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل موعدًا لمباراة الافتتاح لبطولة خليجي 27 بين السعودية والكويت على ملعب الإنماء بجدة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

