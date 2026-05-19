مصانع المدينة

حلّت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة بعدد المصانع المنتجة بإجمالي (458) مصنعًا بنهاية العام 2025،وبلغ إجمالي عدد المصانع (579) مصنعًا تشمل المصانع القائمة وتحت الإنشاء ، مما يعكس النمو المتواصل للقطاع بالمنطقة

عطاء التعليمية

ارتفعت أرباح شركة عطاء التعليمية، والتي تنشط في إنشاء وتملك وإدارة المراكز والمعاهد التعليمية إلى 88.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 أبريل الماضي بنسبة 11%، مقارنة بـ 79.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2025.

سابك للمغذيات

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن تمديد مذكرة التفاهم مع شركة (سالك)، لمدة ثلاث سنوات ، بما يعكس التزام الطرفين بمواصلة التعاون الاستراتيجي لاستكشاف وتطوير الفرص المشتركة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات البيئية.