مطار الملك عبدالعزيز يتصدر أعداد الرحلات والمسافرين.. 141 مليون مسافر عبر المطارات السعودية في 2025

البلاد (الرياض)

أظهرت إحصاءات النقل الجوي لعام 2025م ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة، حيث بلغ عددهم 140.9 مليون مسافر، مسجّلًا زيادة بنسبة 9.6% مقارنة بعام 2024، بينهم 75.8 مليون مسافر على الرحلات الدولية، بنسبة زيادة قدرها 9.4% مقارنة بعام 2024م، و65.1 مليون مسافر للرحلات الداخلية، بارتفاع نسبته 9.8% مقارنة بعام 2024م.

وبحسب الإحصاءات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، أمس (الاثنين)، فقد تصدر مطار الملك عبدالعزيز مطارات المملكة من حيث أعداد المسافرين القادمين والمغادرين بـ53.5 مليون مسافر، بزيادة سنوية بلغت 9%، يليه مطار الملك خالد الدولي بـ 40.8 مليون مسافر، بزيادة قدرها 8.7%، ثم مطار الملك فهد الدولي بعدد 13.7 مليون مسافر بارتفاع سنوي 7%.

وأظهرت البيانات أن متوسط عدد القادمين والمغادرين يوميًا عبر الرحلات الداخلية في مطارات المملكة 178.6 ألف مسافر، فيما بلغ متوسطهم عبر الرحلات الدولية 207.7 ألف مسافر.

وبيّنت إحصاءات عام 2025م أن إجمالي عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في مطارات المملكة بلغ 979.8 ألف رحلة بارتفاع نسبته 8.3% عن عام 2024م، بينها 506.3 ألف رحلة داخلية، بزيادة 6.8% مقارنة بعام 2024م، و473.5 ألف رحلة دولية بزيادة 10% عن عام 2024م.

وعلى مستوى المطارات، تصّدر مطار الملك عبد العزيز الدولي مطارات المملكة من حيث عدد الرحلات القادمة والمغادرة بـ 314.4 ألف رحلة، يليه مطار الملك خالد الدولي بـ 296.8 ألف رحلة.