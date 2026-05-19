شارك نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد بـ”المنتدى الحضري”.. الحقيل: السعودية تشهد تحولاً غير مسبوق تقوده رؤية 2030

البلاد (باكو)

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- رأس وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وفد المملكة في الاجتماع الرئاسي للدول المشاركة في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مدينة باكو، بمشاركة واسعة من قادة الدول والمسؤولين والخبراء والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية الحضرية المستدامة.

وأكد الحقيل أن السعودية تشهد تحولًا حضريًا غير مسبوق، تقوده رؤية المملكة 2030، جعل من جودة الحياة والاستدامة محورين رئيسيين في التنمية الحضرية، بما يسهم في بناء مدن أكثر شمولية واستدامة وارتباطًا بالإنسان.



وأوضح وزير البلديات والإسكان، أن المملكة لا تعمل على تطوير المدن فحسب، بل تعيد صياغة مفهوم المدينة نفسها، عبر تبني نماذج حضرية حديثة توازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة وجودة الحياة، مشيرًا إلى أن ما تشهده المدن السعودية اليوم يمثل تحولًا وطنيًا شاملًا يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان.

وبيّن أن المملكة حققت منجزات نوعية في القطاع الحضري والإسكاني، من أبرزها ارتفاع نسبة تملك المساكن إلى أكثر من 66%، إلى جانب توفير حلول وبرامج سكنية وتنموية استفاد منها أكثر من مليون أسرة، بما في ذلك برامج الإسكان التنموي، التي أسهمت في تمكين الأسر المستحقة من تملك مساكنها، وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي. وأشار إلى أن المملكة وضعت الإنسان في قلب التنمية الحضرية، من خلال تعزيز الوصولية الحضرية، وإعادة تصميم المدن؛ لتكون أكثر حيوية وأمانًا وجودةً للحياة، إضافة إلى إطلاق 19 طرازًا معماريًا يعكس الهوية العمرانية السعودية، ويحافظ على الطابع الثقافي للمدن مع مواكبة التطور الحضري الحديث.

وأكد أن المملكة تمضي قدمًا في بناء مدن المستقبل؛ عبر تبني مفاهيم المدن الذكية والاستفادة من التقنيات والبيانات المتقدمة، مبينًا أن أكثر من 8 مدن سعودية سُجلت ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية، فيما انضمت 16 مدينة سعودية إلى مبادرة المدن الصحية، ضمن جهود متكاملة لرفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة الحضرية. وشدد الحقيل على أهمية تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة لبناء مدن أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدًا أن تجربة المملكة في التنمية الحضرية تمثل نموذجًا متقدمًا يرتكز على الإنسان والهوية والاستدامة.

يُذكر أن المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر يُعد أحد أبرز المحافل الدولية المعنية بمستقبل المدن والتنمية الحضرية المستدامة، ويجمع قادة الحكومات والمنظمات الدولية وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم؛ لمناقشة التحديات والحلول المرتبطة بالتخطيط الحضري والتنمية المستدامة.