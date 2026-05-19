ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030.. تشغيل مشروع القدية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة القدية للاستثمار و”جوجل كلاود” أمس عن توسّع كبير في تعاونهما لإنشاء البنية الرقمية الأساسية لأحد أكبر المشاريع الترفيهية في العالم.

وستستفيد القدية من تقنيات “جوجل كلاود” لتشغيل وجهة ترفيهية عملاقة، وذلك من خلال شركة Master Works؛ بصفتها الشريك الإستراتيجي للتكامل.

ويعد مشروع القدية ركيزة أساسية، ضمن رؤية المملكة 2030؛ الإطار الإستراتيجي الذي جرى إطلاقه عام 2016 لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات؛ مثل السياحة والبنية التحتية والترفيه.

وستعتمد القدية على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من “جوجل كلاود”؛ كونه محرّكًا رقميًا لعمليات المدينة، بما يوفر رؤى فورية حول مراحل البناء، وأنماط الطلب لدى الزائرين، وكفاءة العمليات التشغيلية في الوقت الحقيقي. ومن خلال تحليل هذه المؤشرات الحيوية أثناء حدوثها، ستتمكن القدية من العمل؛ بصفتها مدينة ذكية متكاملة تستجيب بشكل فوري، مع تقليص زمن الحصول على الرؤى من أسابيع إلى دقائق.

وقال الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة القدية للاستثمار عبدالرحمن العلي: “إن هذا التعاون يهدف إلى تقديم تجربة رقمية سلسة تربط مدينة القدية بمحفظتنا الترفيهية المتنامية على مستوى المملكة، ومن خلال الجمع بين تقنيات “جوجل كلاود” وخبرة Master Works في التكامل، نعمل على بناء أساس قوي قائم على البيانات، يحوّل مشروعًا بهذا الحجم إلى واقع ذكي وقابل للإدارة لكل من المشغلين والزائرين”.

من جانبه، أوضح المدير العام لـ”جوجل كلاود” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عبدالرحمن الذهيبان، أنه من خلال دمج البنية التحتية العالمية واسعة النطاق لـ”جوجل كلاود” وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها، تعمل القدية على بناء أساس يحوّل البيانات الضخمة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وتوفر منظومة الذكاء الاصطناعي المتكاملة الابتكار اللازم لتقديم تجربة مستخدم رائدة،