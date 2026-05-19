رئيس مجلس الشورى يصل إلى جمهورية المالديف

واس (ماليه)
وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى جمهورية المالديف في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد من المجلس تلبية لدعوة تلقاها من رئيس مجلس الشعب المالديفي السيد عبدالرحيم عبدالله.
وكان في استقباله لدى وصوله لمطار ماليه رئيس مجلس الشعب المالديفي السيد عبدالرحيم عبدالله، وعدد من أعضاء مجلس الشعب المالديفي.
كما كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يحيى بن حسن القحطاني, وعدد من منسوبي السفارة.
ويضم وفد مجلس الشورى المرافق له أعضاء المجلس الدكتور محمد بن علي مباركي، والمهندس مهدي بن ناصر الدوسري, والدكتورة ليلى بنت عبدالغفار فدا، والدكتورة دلال بنت محيي الدين نمنقاني.
