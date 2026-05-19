تعرف على نتائج قرعة خليجي 27 ومنتخبات المجموعتين

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج العربي 27، التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء في مدينة جدة، عن مجموعتين قويتين، وذلك قبل انطلاق البطولة المنتظرة التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبلين.

ووضعت القرعة المنتخب الوطني السعودي، مستضيف البطولة، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت والعراق وعُمان، في مجموعة تُوصف بأنها من أقوى مجموعات البطولة؛ نظراً للتقارب الفني والتاريخ الكبير للمنتخبات الأربعة في المنافسات الخليجية.

في المقابل، ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات واليمن والبحرين وقطر، لتعد الجماهير الخليجية بمواجهات قوية ومثيرة منذ الدور الأول.

وتشهد النسخة الـ27 من البطولة مشاركة المنتخبات الخليجية الثمانية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، خاصة مع عودة البطولة إلى الأراضي السعودية، التي تستعد لاستضافة الحدث في أجواء جماهيرية كبيرة، وتنظيم منتظر على أعلى مستوى.

ويأمل “الأخضر” في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل المنافسة بقوة على اللقب، واستعادة الكأس الخليجية أمام جماهيره.

مجموعات خليجي 27

المجموعة الأولى: السعودية – الكويت – العراق – عمان.

المجموعة الثانية: الإمارات – اليمن – البحرين – قطر.