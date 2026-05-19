برعاية حرم أمير منطقة الرياض.. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحتفي بتخريج الدفعة الـ70 من طالباتها المتميزات

البلاد (الرياض)
برعاية حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، احتفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم، بتخريج الدفعة الـ70 من الطالبات المتميزات للعام 1447هـ، في القاعة الكبرى بمبنى المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله للطالبات، بحضور عددٍ من القيادات الأكاديمية والإدارية، وأعضاء هيئة التدريس، وأسر الخريجات.
وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها انطلاق مسيرة الخريجات وسط مشهد احتفائي جسد مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققنه من تفوق وإنجاز أكاديمي خلال مسيرتهن الجامعية.
وألقت إحدى الطالبات كلمة الخريجات التي عبّرت فيها عن مشاعر الامتنان والفخر بهذه المناسبة، مؤكدةً أن ما تحقق من نجاحات ومنجزات جاء بفضل الله -تعالى-، ثم بالدعم والرعاية التي حظيت بها الطالبات من أسرهن وجامعتهن، وما وفرته الجامعة من بيئة أكاديمية محفزة أسهمت في إعداد كفاءات وطنية قادرة على خدمة الوطن والإسهام في مسيرة التنمية.
فيما ألقت وكيل عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات الدكتورة لمياء بنت حمد العقيل كلمة وكيل الجامعة للتطوير المؤسسي والمسؤولية المجتمعية نيابة عنها، أكدت فيها أن احتفاء الجامعة بخريجات الدفعة (70) يجسد ما يحظى به قطاع التعليم وتمكين المرأة السعودية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرةً إلى أن المرأة السعودية أصبحت شريكًا فاعلًا في صناعة المستقبل ومسيرة التنمية الوطنية.
وأوضحت أن الجامعة تواصل تعزيز حضورها الأكاديمي والعلمي من خلال المنجزات النوعية في مجالات الاعتماد الأكاديمي، والبحث العلمي، والتميز المؤسسي، وخدمة المجتمع؛ مشيرةً إلى أن نسبة الاعتماد الأكاديمي لبرامج الجامعة تجاوزت 80% من إجمالي البرامج، إلى جانب تأهيل أكثر من 14,815 طالبًا وطالبة للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية، وتحقيق نسبة توظيف لخريجي مرحلة البكالوريوس بلغت نحو 70%.
وتضمن الحفل أوبريت “قوافل الأمجاد”، الذي جسّد مسيرة الطموح والإنجاز، إلى جانب عرض مرئي بعنوان “مشاعر خريجة”، عبّرت فيه الخريجات عن مشاعر الفخر والامتنان بهذه المناسبة، وقد جرى تكريم الخريجات المتميزات من مختلف الكليات والتخصصات.
واختُتم الحفل في أجواء احتفالية، جسدت اعتزاز الجامعة بخريجاتها ودورهن في دعم مسيرة التنمية الوطنية، بوصفهن كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
