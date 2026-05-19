الهيئة العليا للأمن الصناعي تنظّم النسخة الثانية من “يُمناك في الحج”

البلاد (مكة المكرمة)
نظّمت الهيئة العليا للأمن الصناعي في مكة المكرمة النسخة الثانية من لقاء “يُمناك في الحج”، بمشاركة عددٍ من الجهات المعنية بالأمن والسلامة في المنشآت الحيوية المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لضيوف الرحمن، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل المؤسسي المستدام والشراكة والتمكين ورفع مستويات الجاهزية والاستعداد لموسم حج 1447هـ.
ويأتي تنظيم النسخة الثانية من اللقاء استنادًا إلى ما تحقق من مخرجات إيجابية في نسخته الأولى، وامتدادًا لنهج الهيئة في تطوير منظومة التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة الإجراءات الوقائية والاستباقية، ويرفع مستوى حماية البنية التحتية الحيوية واستمرارية خدماتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وشهد اللقاء عددًا من العروض التقديمية والجلسات التخصصية التي تناولت موضوعات أمن الطاقة، وأمن نقل الحجاج، وأمن سقيا الحاج، إضافة إلى استعراض نموذج الامتثال (3S Module) الذي أطلقته الهيئة مؤخرًا، وشهد اللقاء عقد جلسة حوارية رئيسية بعنوان “التكامل الحيوي”، جرى خلالها الحديث عن التطور والابتكار في أعمال الأمن والسلامة في موسم الحج.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والهيئة العامة لعقارات الدولة؛ بهدف تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الأمن والسلامة ورفع كفاءة التكامل المؤسسي.
وأكد معالي محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني في كلمته، أهمية تعزيز التكامل المستدام بين الجهات المعنية بالأمن والسلامة خلال موسم الحج، مشيرًا إلى جهود الهيئة في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، ورفع مستويات الجاهزية الميدانية، وتعزيز الشراكات والتنسيق بين مختلف الجهات، بما يسهم في حماية المنشآت الحيوية وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بكفاءة وموثوقية.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة مبادرات الهيئة العليا للأمن الصناعي الرامية إلى ترسيخ نهج استباقي قائم على التكامل والشراكة، وتمكين منظومة الأمن الصناعي في المملكة، ورفع مستوى الوعي والثقافة بما يواكب مستهدفات بناء منظومة وطنية متكاملة رائدة ومستدامة.