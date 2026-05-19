النصر يفتقد 3 لاعبين في مواجهة ضمك
صحيفة البلاد      3 / ذو الحجة / 1447 هـ      19 مايو 2026

البلاد (جدة)

تأكد غياب ثلاثة لاعبين عن صفوف النصر في المواجهة المرتقبة أمام ضمك في الجولة رقم 34 والأخيرة من عمر دوري روشن السعودي.

ويحتاج النصر للفوز على ضمك؛ من أجل ضمان التتويج بلقب دوري روشن السعودي دون النظر لنتيجة لقاء الهلال ضد الفيحاء.

ويفقد النصر كلاً من مارسيلو بروزوفيتش وسلطان الغنام أمام ضمك بداعي الإصابة وصعوبة اللحاق بالمواجهة.

كما يغيب عن صفوف النصر أمام ضمك اللاعب علي الحسن بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

