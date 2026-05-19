النصر يفتقد 3 لاعبين في مواجهة ضمك

البلاد (جدة) تأكد غياب ثلاثة لاعبين عن صفوف النصر في المواجهة المرتقبة أمام ضمك في الجولة رقم 34 والأخيرة من عمر دوري روشن السعودي. ويحتاج النصر للفوز على ضمك؛ من أجل ضمان التتويج بلقب دوري روشن السعودي دون النظر لنتيجة لقاء الهلال ضد الفيحاء. ويفقد النصر كلاً من مارسيلو بروزوفيتش وسلطان الغنام أمام ضمك بداعي الإصابة وصعوبة اللحاق بالمواجهة. كما يغيب عن صفوف النصر أمام ضمك اللاعب علي الحسن بسبب تراكم البطاقات الصفراء.