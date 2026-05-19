اللواء الحربي يتفقد قوة الأمن البيئي المشاركة في الحج

صحيفة البلاد      3 / ذو الحجة / 1447 هـ      19 مايو 2026

 

البلاد (مكة المكرمة)

تفقّد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، قوة الأمن البيئي المشاركة في حج هذا العام 1447هـ لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة بالتكامل مع قوات أمن الحج، وتابع سير العمل ميدانيًا، وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها الموكلة إليها.

وأكّد اللواء الحربي لمنسوبي القوات، أهمية التكامل مع الجهات المشاركة في تنظيم المشاة وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة، لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم بأمنٍ وطمأنينة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

