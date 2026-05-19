“الصحة”: 138 عملية جراحية للحجاج و10 حالات إجهاد حراري

البلاد (مكة المكرمة)

أكدت وزارة الصحة أن الفِرق الطبية تمكنت من التعامل الفوري بكفاءة مع 10 حالات أصيبت بالإجهاد الحراري، ضمن منظومة ميدانية تعمل على سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التدخل الطبي في مختلف المواقع، إلى جانب استقبال أكثر من 11 ألف اتصال عبر مركز الاتصال الموحد 937.

وأضافت أن المنظومة الصحية قدمت أكثر من 212 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج حتى اليوم الأول من ذي الحجة، وذلك ضمن جهود متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، بما يضمن الحفاظ على صحة الحجاج، انسجامًا مع مستهدفات برنامج “تحوّل القطاع الصحي” وبرنامج “خدمة ضيوف الرحمن” المنبثقين من رؤية المملكة 2030، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وراحة.

ولفتت إلى أن إجمالي المستفيدين من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة وصل إلى أكثر من 21 ألف مستفيد، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 14.6 ألف حالة، وراجَع العيادات الخارجية 1711 مستفيدًا، إلى جانب تنويم 2150 حالة في المستشفيات، كما أُجريت 138 عملية جراحية، منها 87 عملية قسطرة قلبية و7 عمليات قلب مفتوح.

وأكدت أن المنظومة الصحية تواصل جهودها بكفاءة عالية، معتمدة على خطط استباقية ومنظومة خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، بما يضمن تقديم رعاية طبية متقدمة وآمنة لضيوف الرحمن، ويجسّد التزامها المستمر بتوفير أفضل مستويات الرعاية خلال موسم الحج.