السفارة الأمريكية تعلن إتاحة التقديم على تأشيرات كأس العالم لحاملي التذاكر في المملكة

صحيفة البلاد      3 / ذو الحجة / 1447 هـ      19 مايو 2026

 

البلاد (الرياض)

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة إتاحة التقديم على تأشيرات الزيارة الأمريكية لحاملي تذاكر كأس العالم FIFA، في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر برنامج FIFA PASS.

ويتيح البرنامج للمشجعين الذين اشتروا تذاكر مباشرةً من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، حجز موعد لمقابلة التأشيرة الأمريكية من فئة B1/B2 في مدينة جدة، تمهيدًا لحضور مباريات كأس العالم 2026.

ودعت السفارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على المعلومات وإرشادات التقديم عبر الرابط: https://www.state.gov/fifa-world-cup-26-visas-pass-faq.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

