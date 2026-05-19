السعودية تحافظ على صدارة التصنيف الجديد لبطولات الأندية الآسيوية

البلاد (جدة)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أحدث تصنيف لمسابقات الأندية الآسيوية للرجال، وذلك عقب ختام موسم 2025-2026.

وواصلت السعودية تصدرها للتصنيف، في حين جاءت اليابان في المركز الثاني وكوريا الجنوبية في المركز الثالث، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي.

وبمجموع بلغ 132.545 نقطة، جاء حفاظ السعودية على الصدارة مدفوعاً بشكل كبير بالأداء المميز لأنديتها في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني، حيث احتفظ الأهلي السعودي بلقبه الشهر الماضي، بينما أنهى النصر السعودي المنافسات وصيفا في دوري أبطال آسيا 2.

وجاءت اليابان في المركز الثاني برصيد 120.410 نقطة، مدعومة بالأداء الذي قدمه نادي ماتشيدا زيلفيا، والذي ضمن الظهور السابع لناد ياباني في نهائي أبرز بطولات الأندية الآسيوية.

كما تعزز رصيد اليابان بفضل تتويج غامبا أوساكا بلقب دوري أبطال آسيا 2، بعد فوزه على النصر.

وضمنت كوريا الجنوبية المركز الثالث في تصنيف موسم 2025 / 2026، بعدما بلغ كل من ناديي غانغوون وسيول دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين أسهم بوهانغ ستيلرز أيضاً في تعزيز رصيدها ببلوغه الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا الثاني.

في المقابل، سجلت إندونيسيا أكبر قفزة في التصنيف، بعدما تقدمت 5 مراكز من المرتبة 25 إلى 20، حيث جاء هذا التقدم مدفوعاً بشكل رئيسي ببلوغ بيرسيب باندونغ دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2، قبل أن يخرج على يد راتشابوري التايلاندي، في حين أسهم بلوغ ديوا يونايتد دور الثمانية من دوري التحدي الآسيوي في هذا التقدم.

6 مقاعد للسعودية

وفي توزيع المقاعد لموسم 2027/2028 من مسابقات الأندية الآسيوية للرجال، واصلت السعودية تصدرها لمنطقة الغرب بـ 6 مقاعد، تتضمن 3 مقاعد مباشرة ومقعدين غير مباشرين في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعد مباشر واحد في دوري أبطال آسيا 2.

وتأتي الإمارات في المركز التالي بخمسة مقاعد، بينما حصلت إيران على أربعة مقاعد.

وفي منطقة الشرق، تصدرت اليابان بـ 6 مقاعد، تتكون من 3 مقاعد مباشرة ومقعدين غير مباشرين في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعد مباشر واحد في دوري أبطال آسيا 2، وتلتها كوريا الجنوبية بـ 5 مقاعد، في حين حصلت تايلاند على 4 مقاعد إجمالاً.

ونالت الصين وأستراليا ثلاثة مقاعد لكل منهما، في حين ضمنت كل من ماليزيا وسنغافورة وفيتنام وكمبوديا وإندونيسيا وهونغ كونغ والفلبين مقعدين لكل اتحاد ضمن مسابقات الأندية الآسيوية للرجال.