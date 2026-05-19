“التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي” تُدينان الهجوم على المركز الإسلامي في سان دييغو

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- جريمة إطلاق النار التي استهدفت مركز “سان دييغو” الإسلامي بولاية “كاليفورنيا” الأمريكية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة المروِّعة، مجددًا التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمُدين لترويع الآمنين واستهداف المصلّين ودُور العبادة، وللعُنف والإرهاب، وما يُفضي إليهما من أيديولوجية الكراهية بخطابها وعموم ممارساتها تجاه أتباع الأديان والأعراق والثقافات.

وأعرب عن تضامن الرابطة وتعاطفها مع ذوي الضحايا، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، ويُسكنهم فسيح جناته.