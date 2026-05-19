“الأرصاد”: ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الرياح المثيرة للغبار والأتربة
صحيفة البلاد      3 / ذو الحجة / 1447 هـ      19 مايو 2026

البلاد (جدة)

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار ارتفاع  درجات الحرارة العظمى اليوم (الثلاثاء) على أجزاء من مناطق غرب المملكة وأجزاء من المنطقة الشرقية.

ولفت المركز، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

