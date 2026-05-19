أمين اتحاد كأس الخليج: “خليجي 27” في جدة يَعِدُ بنسخة استثنائية ومنافسة قوية على اللقب

مكة المكرمة
البلاد (جدة)
أكد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم سلطان الرميحي، أن قرعة بطولة “خليجي 27″ التي أُجريت اليوم، تنبئ بمواجهات قوية بين المنتخبات الثمانية المشاركة، مشيرًا إلى أن الجماهير الخليجية ستكون على موعد مع مباريات عالية التنافسية، تبلغ فيها الإثارة ذروتها في سباق التتويج باللقب الـ27.
جاء ذلك خلال حديثه عقب مراسم القرعة التي شهدت حضور معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، إلى جانب رؤساء وممثلي الاتحادات الخليجية، وعدد من نجوم وأساطير كرة القدم الخليجية، ومدربي المنتخبات المشاركة، ونخبة من الشخصيات الرياضية والإعلامية، في مشهدٍ عكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها البطولة لدى شعوب المنطقة.
وأعرب الرميحي عن سعادته بالأجواء المميزة التي شهدها حفل القرعة، والحضور اللافت من مسؤولي الاتحادات الخليجية والمنتخبات المشاركة, مبديًا ثقته في أن تحظى النسخة الجديدة، التي تستضيفها مدينة جدة لأول مرة، بزخم فني وجماهيري كبير، بما يسهم في مواصلة تطوير المنتخبات الخليجية وإبراز المواهب الكروية وقدراتها الفنية العالية.
ونوه باستضافة المملكة للبطولة للمرة الخامسة، في ظل حرص اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد السعودي لكرة القدم على تقديم نسخة استثنائية تليق بتاريخ البطولة ومكانتها، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل إرثًا رياضيًا خليجيًا تتوارثه الأجيال، عبر تاريخ حافل بالمحطات المضيئة التي أسهمت في بناء الإنجازات الكروية للكرة الخليجية.
وأكد أن بطولة كأس الخليج العربي أدت دورًا بارزًا في إعداد المنتخبات الخليجية للمنافسة على الألقاب القارية والإقليمية، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم، كما أسهمت في تطوير البنية التحتية الرياضية بدول المنطقة، وتعزيز قدراتها التنظيمية، إلى جانب تخريج كوادر إدارية ورياضية خليجية متميزة.
من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية مي الهلابي، أن استضافة مراسم القرعة في جدة التاريخية تعكس توجه المملكة نحو تقديم الفعاليات الرياضية ضمن تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والثقافة والسياحة، مؤكدةً أن التحضيرات تسير وفق أعلى المعايير لتقديم نسخة تعكس مكانة المملكة وريادتها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.
وأفادت أن البطولة تمثل امتدادًا لمسيرة المملكة المتصاعدة في استضافة البطولات الإقليمية والقارية والدولية، مشيرةً إلى أن انتقال البطولة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر عبر استضافة جدة لـ”خليجي 27” يمنح الحدث بُعدًا جديدًا وتجربة مختلفة تعكس تنوع المدن السعودية وقدرتها على احتضان كبرى البطولات الرياضية.
واختُتمت مراسم القرعة وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيري وإعلامي لافت، في ليلة امتزج فيها عبق التاريخ بروح المنافسة الخليجية، لتعلن رسميًا بداية العد التنازلي لانطلاق بطولة تُعد واحدة من أبرز الأحداث الرياضية المرتبطة بوجدان شعوب المنطقة.
يُذكر أن القرعة أسفرت عن مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى المنتخب السعودي، والمنتخب العراقي، والمنتخب العُماني، والمنتخب الكويتي، فيما ضمت المجموعة الثانية المنتخب الإماراتي، والمنتخب اليمني، والمنتخب القطري، والمنتخب البحريني.
