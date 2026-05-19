 أمير الشرقية يستقبل منسوبي الشؤون الإسلامية ويطّلع على جهود الفرع في خدمة ضيوف الرحمن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش يرافقه عدد من منسوبي الفرع، وذلك لعرض جهود فرع الوزارة في استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر منافذ المنطقة الشرقية.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من عناية واهتمام بخدمة حجاج بيت الله الحرام يعكس المكانة العظيمة التي تحظى بها رسالة خدمة الحجاج في هذه البلاد المباركة، مشيرًا سموه إلى أن المملكة تواصل تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية بما يضمن لهم أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، وبما يجسد ما تتميز به المملكة من ريادة في خدمة الإسلام والمسلمين، مثمناً سموه جهود جميع الجهات الحكومية والخدمية العاملة في المنافذ التي يسلكها ضيوف الرحمن، مبينًا أن الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تأتي امتدادًا لرسالتها في العناية بالحجاج، وإبراز ما تقدمه المملكة من خدمات متكاملة لقاصدي بيت الله الحرام .

واستعرض الشيخ الدويش خطة فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية لاستقبال ضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن الفرع استكمل جاهزيته عبر (5) منافذ رئيسة من خلال تجهيز الجوامع والمصليات وتكليف أكثر من (150) مكلَّفًا و(25) داعية لتنفيذ آلاف البرامج الدعوية والتوعوية والإجابة عن استفسارات الحجاج على مدار الساعة.

وأضاف بأن الخطة تتضمن توزيع أكثر من (24) ألف نسخة من المصحف الشريف ضمن هدية خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب طرح أكثر من (400) فرصة تطوعية بما يعكس روح العطاء والتكامل المجتمعي الذي تتميز به هذه البلاد المباركة، مشيرًا إلى أن خدمة ضيوف الرحمن في هذه الدولة المباركة ليست مهمة موسمية بل شرف عظيم ورسالة وفاء يحملها الجميع بكل فخر واعتزاز، سائلًا الله أن يحفظ وطننا وقيادتنا وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها وريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقدم الشيخ الدويش الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما يوليه سموه من دعم ومتابعة وعناية بأعمال خدمة ضيوف الرحمن في منافذ المنطقة الشرقية المختلفة.