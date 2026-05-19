أسبوع الملاكمة لحدث “Glory in Giz” ينطلق من جوار أبو الهول قبل ليلة الأهرامات

انطلقت اليوم، على هضبة الجيزة بجمهورية مصر العربية، فعاليات أسبوع الملاكمة المصاحب لحدث “Glory in Giza”، الذي تنظمه مجلة The Ring وMatchroom، برعاية موسم الرياض.
وشهدت الفعالية إقامة حدث المواجهة الرسمية “Face Off” لأبطال النزالات المشاركة في البطاقة، في مشهد جمع رمزية المكان التاريخية بحضور نخبة من الملاكمين الدوليين، تمهيدًا لليلة الملاكمة المرتقبة التي ستقام على مقربة من الأهرامات.
وتتصدر البطاقة مواجهة الوزن الثقيل بين الأوكراني أولكسندر أوسيك والهولندي ريكو فيرهوفن، في نزال يحظى بترقب واسع، إلى جانب عدد من النزالات العالمية في أوزان مختلفة، تشمل السوبر متوسط، والويلتر، والسوبر فلاي، وخفيف الثقيل، والكروزر، بمشاركة أسماء دولية وعربية تمثل مدارس قتالية متعددة.
وتضم النزالات المصاحبة مواجهات بارزة، من بينها نزال البريطاني حمزة شيراز أمام الألماني أليم بيجيتش على لقب WBO العالمي الشاغر في وزن السوبر متوسط، ومواجهة الأوزبكي شخرام غياسوف والبريطاني جاك كاتيرال على لقب WBA Regular في وزن الويلتر، إضافة إلى نزال السيدات بين اليابانية ميزوكي هيروتا والمصرية مي سليمان على حزامي The Ring وWBO في وزن السوبر فلاي.
كما تشهد البطاقة حضورًا عربيًا لافتًا، من خلال مشاركة عدد من الملاكمين المصريين، إلى جانب الملاكم السعودي سلطان المحمد، الذي يخوض مواجهة ضمن البطاقة العالمية، في استمرار لحضور الملاكمين السعوديين في الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.
وتتواصل فعاليات أسبوع النزال غدًا، عبر يوم الإعلام “Media Day” وفعالية الوصول الكبرى “Grand Arrival”، قبل أن تتجه الأنظار السبت المقبل إلى هضبة الجيزة لمتابعة النزالات الرئيسة ضمن حدث “Glory in Giza”.