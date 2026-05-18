883.9 مليار ريال استثمارات السعوديين

البلاد (الرياض)

سجل عدد المستثمرين الأفراد في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي بنهاية الربع الأول 2026 نحو 7.28 مليون مستثمر، بارتفاع 520 ألف مستثمر على أساس سنوي، فيما عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد نحو 14.86 مليون محفظة.

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد المستثمرين الذكور نحو 5.45 مليون مستثمر، وعدد المستثمرات من الإناث 1.84 مليون. وسجلت حصة المستثمرين الأفراد السعوديين بجميع أنواعهم في سوق الأسهم 883.9 مليار ريال، وملكية المستثمرين الأفراد المتخصصين نحو 458.2 مليار ريال، وملكية كبار المستثمرين الأفراد 259.3 مليار ريال.

بالنسبة للتداول، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس – الأحد- منخفضًا بمقدار (27.50) نقطة، ليصل إلى مستوى (10967.94) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (2.9) مليار ريال.