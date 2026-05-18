وزير البلديات والإسكان يفتتح جناح المملكة المشارك في المنتدى الحضري العالمي بجمهورية أذربيجان

واس (باكو)
افتتح وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، جناح المملكة المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13)، المقام بمدينة باكو في جمهورية أذربيجان، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، تحت شعار “الإسكان العالمي: مدن ومجتمعات آمنة ومرنة”.
ويضم الجناح أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، تمثل منظومة متكاملة تعمل على تطوير القطاع البلدي والإسكاني والتنمية الحضرية في المملكة، من أبرزها وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، و”هيئة العقار”، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، وشركة NHC، ومجموعة روشن، إلى جانب عدد من الأمانات وهيئات التطوير والجامعات والمؤسسات الوطنية والدولية.
ويقدم الجناح تجربة تفاعلية متكاملة عبر عروض رقمية ومرئية ونماذج للمشروعات الحضرية والإسكانية، إضافة إلى جلسات حوارية وورش عمل وعروض تقديمية تستعرض التجارب السعودية في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية والاستدامة والتمويل الإسكاني والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المدن.
كما يسلّط الجناح الضوء على عدد من المبادرات والمشروعات النوعية، من أبرزها مشروعات التجديد الحضري، وتجارب المشاركة المجتمعية، والحلول التمويلية والإسكانية التي أسهمت في تعزيز المعروض العقاري ورفع نسب تملك المواطنين للمساكن والإسكان التنموي.
ويحتوي جناح المملكة على أجنحة للجهات المشاركة، وصالات للاجتماعات الثنائية وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومركز إعلامي، ومنطقة للحوارات والنقاشات، بما يعكس تكامل المنظومة الوطنية المشاركة في المنتدى، ويعزز حضور المملكة في النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل المدن والتنمية الحضرية المستدامة.
ويُعد المنتدى الحضري العالمي، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، أكبر منصة دولية تُعنى بقضايا التنمية الحضرية والإسكان المستدام، بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم.
ويستعرض جناح المملكة التجربة السعودية في التنمية الحضرية وتطوير قطاع الإسكان، وما تحقق ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 من تحولات نوعية في جودة الحياة، ورفع نسب التملك، وتطوير المدن، وتعزيز الاستدامة الحضرية، إلى جانب إبراز المبادرات والمشروعات الوطنية المرتبطة بمستقبل المدن والابتكار العمراني.
