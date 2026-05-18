صحيفة البلاد 2 / ذو الحجة / 1447 هـ      18 مايو 2026

تصدير اليوريا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ انطلاق شحنة تصديرية لـ 20 ألف طن من منتجات اليوريا من ميناء ينبع التجاري، إلى جمهورية بنغلاديش، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الصادرات الوطنية وكفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

ريف السعودية

أطلق برنامج (ريف السعودية) مشاريع نوعية لدعم وتطوير عددٍ من قطاعاته، من خلال تمكين المستفيدين، وأوضح المتحدث الرسمي ماجد البريكان، أن المشاريع شملت توريد 450 محركًا حديثًا، لتزويد قوارب الصيد بمحركات ذات كفاءة عالية.

مزادات عقارية

أشرف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) خلال الأسبوع الماضي (10 إلى 16 مايو 2026)، على تنفيذ 51 مزادًا عقاريًا في مختلف مناطق المملكة، أسفرت عن بيع أكثر من 200 أصل عقاري متنوع، بإجمالي مساحات تجاوزت 3.7 مليون متر مربع.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

