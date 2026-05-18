تصدير اليوريا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ انطلاق شحنة تصديرية لـ 20 ألف طن من منتجات اليوريا من ميناء ينبع التجاري، إلى جمهورية بنغلاديش، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الصادرات الوطنية وكفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

ريف السعودية

أطلق برنامج (ريف السعودية) مشاريع نوعية لدعم وتطوير عددٍ من قطاعاته، من خلال تمكين المستفيدين، وأوضح المتحدث الرسمي ماجد البريكان، أن المشاريع شملت توريد 450 محركًا حديثًا، لتزويد قوارب الصيد بمحركات ذات كفاءة عالية.

مزادات عقارية

أشرف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) خلال الأسبوع الماضي (10 إلى 16 مايو 2026)، على تنفيذ 51 مزادًا عقاريًا في مختلف مناطق المملكة، أسفرت عن بيع أكثر من 200 أصل عقاري متنوع، بإجمالي مساحات تجاوزت 3.7 مليون متر مربع.