مصر تدين محاولة استهداف المملكة بطائرات مسيّرة

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة محاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيّرة.
وأكدت مصر -في بيان لوزارة خارجيتها اليوم- تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، وموقفها الثابت والداعم في مواجهة أي تهديدات، معربة عن دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية سيادتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وشددت مصر على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج بصفته ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وأمن واستقرار المنطقة، محذرة من أن هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي تزيد تعقيد المشهد الإقليمي الراهن وتعرقل مساعي التهدئة.
