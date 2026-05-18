ريال مدريد يرفض عرضًا سعوديًا ضخماً لضم التركي غولر

كشفت تقارير تركية أن ناديًا من الدوري السعودي تقدم بعرض ضخم وصلت قيمته إلى 80 مليون يورو، من أجل التعاقد مع النجم التركي الشاب أردا غولر، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وبحسب موقع “ajansspor” التركي، فإن إدارة ريال مدريد رفضت العرض بشكل قاطع، مؤكدة أن اللاعب ليس مطروحًا للبيع في أي حال من الأحوال، رغم القيمة المالية الكبيرة المقترحة.

موقف حاسم من إدارة ريال مدريد

أوضحت المصادر أن إدارة النادي الملكي، بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، ترى أن أردا غولر يمثل جزءًا محوريًا من مشروع الفريق المستقبلي، وأن الاعتماد عليه سيتزايد خلال المواسم القادمة.

وترفض الإدارة فكرة التفريط في اللاعب، خاصة في ظلّ قناعة فنية بإمكاناته الكبيرة وقدرته على التطور داخل الفريق الأول.

تطور ملحوظ في أداء أردا غولر

شهد الموسم الحالي مشاركة أكبر للاعب مقارنة بالمواسم السابقة، حيث استغل الفرص التي أتيحت له بشكل جيد، وقدم مستويات لافتة.

وخاض غولر 50 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 14 تمريرة حاسمة، ما يعكس تطورًا تدريجيًا في تأثيره الهجومي مع الفريق.

عقد طويل الأمد ومستقبل واعد

يمتد عقد أردا غولر مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2029، وهو ما يمنح النادي استقرارًا طويل المدى في ملف اللاعب.

ومن المتوقع أن يعود للمشاركة بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة، ليكون جاهزًا للمنافسة على أعلى مستوى، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم.