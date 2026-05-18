تعظيم قيمة الموارد المعدنية

البلاد (الرياض)

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية 393 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس. وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليون ريال، وتنتشر في أكثر من 5300 موقع.

وارتفع عدد الرخص السارية إلى 2,925 رخصة، مقارنة بـ 2,401 رخصة عام 2024م، وبلغ حجم الاستثمارات في القطاع 189.4 مليار ريال، وأسهم القطاع التعديني في الناتج المحلي بـ 138 مليار ريال، في ظل تقدير إجمالي للثروات التعدينية في المملكة بنحو 9.4 تريليون ريال.