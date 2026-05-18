تبادل الخبرات في إدارة المدن الذكية.. السعودية وأذربيجان تعززان استثمارات الإسكان

باكو (البلاد)

بحث وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل،، مع نائب رئيس وزراء أذربيجان سمير شريفوف، تعزيز التعاون الحضري والاقتصادي، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر المنعقد في باكو.

واستعرض الجانبان إمكانات المملكة في مجالات التخطيط الحضري والتطوير العمراني، وما حققته من إنجازات نوعية في إعادة تشكيل المدن وبناء بيئات حضرية مستدامة تعتمد على الابتكار ورفع كفاءة البنية التحتية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 . كما تناول اللقاء الفرص الواعدة للتعاون في تطوير المشاريع وتمكين الاستثمارات النوعية ، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة المدن الذكية وحلول الاستدامة الحضرية.

وتشارك المملكة العربية السعودية في أعمال المنتدى بوفد رسمي، يترأسه وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث تستعرض عبر جناحها الوطني عددًا من المشاريع والمبادرات الوطنية في مجالات الإسكان والاستثمار العقاري والتحول الرقمي والخدمات البلدية الذكية، بمشاركة أكثر من 20 جهة من القطاعات الحكومي والخاص وغير الربحي.