المنتخبات السعودية يرفع رصيدها إلى 61 ميدالية في “الألعاب الخليجية”

واصلت البعثة السعودية تألقها في منافسات دورة الألعاب الخليجية الدوحة 2026، بعدما رفعت رصيدها إلى 61 ميدالية متنوعة، بواقع 24 ذهبية و19 فضية و18 برونزية، عقب يوم حافل بالإنجازات في عدد من الألعاب المختلفة.

هيمنة سعودية على منافسات كرة الطاولة

فرض لاعبو المنتخب السعودي لكرة الطاولة سيطرتهم على منافسات الفردي، بعدما حصدوا الميداليات الثلاث في المسابقة التي اختتمت اليوم الأحد.

ونجح اللاعب علي الخضراوي في التتويج بالميدالية الذهبية عقب فوزه في النهائي على زميله عبدالعزيز بو شليبي بنتيجة 4-3، فيما حقق خالد الشريف الميدالية البرونزية بعد تفوقه على القطري عبدالله عبدالوهاب بنتيجة 4-1.

وواصلت الطاولة السعودية تألقها بحصد ذهبية منافسات الزوجي، بعد فوز الثنائي الخضراوي وبو شليبي على منتخب قطر بثلاثة أشواط دون مقابل.

كما أحرز الشريف وسالم السويلم الميدالية البرونزية، عقب انسحاب منتخب البحرين بسبب الإصابة.

ذهبية جديدة في ألعاب القوى

وفي منافسات ألعاب القوى، أحرز لاعب المنتخب السعودي علي بيضي الميدالية الذهبية في مسابقة العشاري، بعدما جمع 7281 نقطة.

وحصل زميله محسن الدبوس على الميدالية الفضية بعد حلوله ثانيًا برصيد 6525 نقطة.

كما حقق العداء عبدالعزيز عطافي الميدالية الفضية في سباق 200 متر، بعدما سجل زمنًا بلغ 20.50 ثانية.

مواجهة سعودية في نصف نهائي السنوكر

وضرب لاعبا المنتخب السعودي للسنوكر عبدالله الشمري وزياد القباني موعدًا في نصف نهائي منافسات 15 كرة للفردي، والمقررة إقامته صباح غدٍ الاثنين.

وجاء تأهل القباني بعد فوزه على القطري أحمد سيف بثلاثة أشواط دون مقابل، فيما تغلب الشمري على الكويتي عمار تقي بنتيجة 3-2.

ومن المنتظر أن تُقام منافسات زوجي السنوكر عصر الاثنين.

بداية قوية لسيدات البادل

واستهل فريق السيدات السعودي للبادل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب البحرين بنتيجة 3-0 ضمن منافسات دور المجموعات.

ومثل المنتخب السعودي كل من العنود يماني وأريج فارح، وسماهر كردي وسارة سلهب، إلى جانب باسمه الهويش ولينا العبداللطيف.

ومن المقرر أن يواجه أخضر السيدات منتخب الإمارات صباح غدٍ الاثنين، بينما يلتقي منتخب الرجال مع البحرين عصرًا.

الرماية تواصل المنافسات

ويستأنف المنتخب السعودي للرماية مشاركته في الدورة الخليجية الاثنين، عبر منافسات “شوزن تراب” التي تقام على مدى يومين في ميدان الرماية بمدينة لوسيل.

ويمثل المنتخب كل من الرماة محمد السهلي، وسعد الدوسري، وعبدالعزيز المطيري، ومحمد الشريدة، وفهد المطيري.

الأخضر يواجه البحرين في كرة اليد

وفي منافسات كرة اليد، يلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني مساء الاثنين ضمن الجولة الثانية من البطولة، وذلك على صالة الدحيل الرياضية.

وكان الأخضر قد افتتح مشواره بالفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 34-21.