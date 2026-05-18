المسحل: تصنيف الأخضر عالميًا لا يرتقي لتطلعات الجماهير

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأستاذ ياسر المسحل، أن استراتيجية الاتحاد ترتكز على مواصلة التقدم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيراً إلى أن سقف طموحات الشارع الرياضي السعودي يتجاوز ما تحقق حتى الآن، رغم القفزة النوعية التي شهدها المنتخب في السنوات الأخيرة.

رحلة الصعود في التصنيف العالمي

وفي حديثه لممثلي وسائل الإعلام، استعرض المسحل مسيرة “الأخضر” في التصنيف العالمي، موضحاً أن المنتخب نجح في الخروج من دائرة التراجع التي بلغت ذروتها في عام 2011 حينما حلَّ في المركز 126 عالمياً، ليبدأ رحلة صعود تدريجية وصولاً إلى المركز 70 في عام 2019، ثم المركز 60 في الوقت الراهن.

وقال المسحل: “نحن نلمس تقدماً ملموساً، لكنه لا يزال غير مرضٍ لنا ولا يرتقي لتطلعات الجماهير السعودية. هدفنا هو الوصول إلى مراكز أكثر تقدماً تليق بمكانة الكرة السعودية”.

وشدد رئيس اتحاد القدم على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على حلول فنية دقيقة، معتبراً أن إيجاد “التوليفة المثالية” لرفع معدل دقائق مشاركة اللاعب السعودي في المباريات الرسمية هو حجر الزاوية لتطوير الأداء الفني للمنتخب، وضمان جاهزية العناصر الوطنية للمنافسات الكبرى.

ثقة متجددة في “دونيس”

وعلى صعيد الجهاز الفني، أعرب المسحل عن ثقته الكبيرة في المدرب “دونيس”، مؤكداً أنه يمتلك دراية كاملة بتفاصيل الكرة السعودية، ويتمتع بعلاقة وطيدة مع اللاعبين، وهو ما يعزز من أجواء الاستقرار داخل المعسكر.

واختتم المسحل تصريحاته برسالة طمأنة للجماهير، مؤكداً: “نعمل بجد لضمان وصول المنتخب إلى أتم الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات القادمة”.