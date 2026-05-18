العُلا تستضيف أول نسخة دولية من سباقات “ألترا غوبي” الصينية الشهيرة للتحمّل في يناير 2027

البلاد (العلا)

تستعد العُلا لاستضافة أول نسخة دولية في تاريخ سباقات “ألترا غوبي”، إحدى أشهر وأعرق سلاسل سباقات التحمّل الخارجية في الصين، وذلك مع إطلاق “ألترا غوبي العُلا” في يناير 2027، ليأخذ السباق العالمي الشهير مساراته الصحراوية إلى قلب محافظة العُلا في شمال غرب المملكة العربية السعودية.

وستنطلق النسخة الحادية والعشرون من سباق “ألترا غوبي” الأصلي في صحراء غوبي خلال أكتوبر 2026، تليها نسخة “ألترا غوبي العُلا” خلال الفترة من 12 حتى 20 يناير 2027، في خطوة تُعد الأولى لإطلاق السباق خارج الصين منذ نشأته قبل 20 عامًا.

وتقع العُلا على بُعد نحو 300 كيلومتر شمال المدينة المنورة، وشكّلت عبر التاريخ محطة رئيسية على طريق البخور القديم، ثم على طرق الحج المؤدية إلى مكة المكرمة، وتروي تضاريسها قصة قرون من التبادل التجاري والثقافي، حيث عبرتها القوافل المحمّلة بالحرير والخزف الصيني نحو الجزيرة العربية، فيما كانت تنقل البخور العربي والسلع النفيسة إلى الصين، واليوم ستتحول هذه المسارات التاريخية إلى ميدان لتحديات التحمّل، يمر عبر الأودية الصحراوية والواحات والتكوينات الصخرية المهيبة التي تشتهر بها العُلا.

وخلال العقدين الماضيين، استقطبت السلسلة أكثر من 79 ألف مشارك، غالبيتهم من برامج ماجستير إدارة الأعمال والتعليم التنفيذي في أبرز كليات الأعمال العالمية، إلى جانب فرق الشركات وعدّائي المسافات الطويلة من مختلف أنحاء العالم، حيث يأتي التوسع إلى العُلا امتدادًا للرؤية التي تأسست عليها السلسلة، المتمثلة في بناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات عبر رياضات التحمّل.

وتقدم “ألترا غوبي العُلا” ست فئات متنوعة من السباقات، تشمل سباق الـ400 كيلومتر، وهو سباق متواصل يعتمد على استكشاف المسارات ذاتيًا والدعم الشخصي الكامل، إلى جانب فئة +A لمسافة 121 كيلومترًا متواصلًا، المخصصة للعدّائين الأفراد دون توقف.

وتتضمن فئة A سباقًا لمسافة 121 كيلومترًا على مدار أربعة أيام، وهو سباق جماعي لفرق تضم بين 3 و5 متسابقين، يُحتسب الترتيب فيه وفق “قاعدة احتساب المتسابق الثالث” بناءً على الزمن التراكمي لوصول ثالث عضو من الفريق في كل مرحلة، مع مراعاة العمر والجنس.

كما تضم الفئات فئة B، التي تُقام على المسار نفسه ولكن بوتيرة فردية، إضافة إلى فئة C لمسافة 30 كيلومترًا ليوم واحد، بوصفها تجربة صحراوية مفتوحة لجميع مستويات اللياقة، إلى جانب فئة الشباب لمسافة 90 كيلومترًا على مدار ثلاثة أيام، وهي سباق عائلي متعدد الأجيال مخصص للشباب وعائلاتهم.

وتأتي هذه النسخة الدولية الأولى من السباق ثمرة سنوات من التخطيط والتعاون، بما ينسجم مع رؤية العُلا لتطوير الوجهة بوصفها مركزًا عالميًا للثقافة والتراث الأصيل والرياضات الخارجية، حيث تواصل “ألترا غوبي” العمل مع العُلا لتطوير المسارات والجوانب اللوجستية وخطط السلامة وفق أعلى المعايير.

ومن المقرر فتح باب التسجيل للمشاركة في “ألترا غوبي العُلا 2027” خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُنشر تفاصيل المسارات والجداول الزمنية ومتطلبات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني: www.ultragobiseries.com.