الرياضة

الدرعية يتخطى الجبلين ويتأهل لنهائي البلاي أوف

صحيفة البلاد      18 مايو 2026

البلاد (جدة)

نجح فريق الدرعية في اجتياز عقبة نظيره الجبلين، وتغلب عليه بثلاثية نظيفة، في مباراة نصف نهائي ملحق الصعود “البلاي أوف” إلى دوري روشن السعودي.

وتأهل الدرعية إلى نهائي “البلاي أوف” الذي سيقام في الحادي والعشرين من مايو الجاري منتظرًا الفائز من مباراة العلا والعروبة.

نجح الدرعية انهاء الشوط الأول متقدمًا بهدفي نظيف سجله دياندي كلايتون في الدقيقة 17، ثم عاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني مع الدقيقة 70 من عمر المواجهة.

وعزز عبدالله الدوسري تقدم الدرعية بالهدف الثالث في الدقيقة 86 ليخطف فريقه بطاقة الترشح إلى نهائي “البلاي اوف” وينافس على بطاقة الترشح الثالثة إلى روشن.

ولعب الجبلين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد اللاعب عبدالله الحربي بالبطاقة الحمراء.

وكان الثنائي أبها والفيصلي قد تأهلا بشكل مباشر إلى دوري روشن السعودي بعد أن حجزا  المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الأولى.

 

 

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.

