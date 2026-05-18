الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب تستنكر العدوان على المملكة والإمارات

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءين الآثمين اللذين استهدفا بطائرات مسيّرة محطة “براكة” للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأراضي المملكة العربية السعودية، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر وتهديد لأمنهما وأمن المنطقة برمتها.
وأكدت الأمانة في بيان لها اليوم، أنها تدين بكل حزم هذا العدوان الغاشم، وتجدد تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م