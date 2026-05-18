اتحاد الكرة ينهي عمل “المحمادي” ويعين “آل صاحب”

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس إنهاء العلاقة العملية مع الأمين العام للاتحاد، سمير المحمادي، وذلك بقرار صادر من مجلس الإدارة، مع توجيه الشكر والتقدير له على ما قدمه خلال فترة عمله.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي أن القرار جاء استنادًا إلى المادة (35) الفقرة (5) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة، والتي تنص على تعيين وإقالة الأمين العام بناءً على اقتراح الرئيس.

تكليف ماجد آل صاحب

كما أعلن مجلس إدارة الاتحاد تكليف الأمين العام المساعد، ماجد آل صاحب، بتولي مهام الأمين العام خلال الفترة المقبلة، إلى حين صدور قرار جديد من مجلس الإدارة.

وأكد الاتحاد أن القرار يسري اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن يستمر العمل به حتى إشعار آخر.