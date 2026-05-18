المحليات

أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء اتحاد الغرف السعودية

صحيفة البلاد 2 / ذو الحجة / 1447 هـ      18 مايو 2026

 

البلاد (الدمام)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، رئيس اتحاد الغرف السعودية عبدالله بن صالح كامل، يرافقه عدد من أعضاء الاتحاد، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد بن عبدالله الفراج.
ونوّه سموه بالدور المحوري الذي تؤديه الغرف التجارية في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز البيئة الاستثمارية، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ويرفع كفاءة المبادرات والمشروعات التنموية، ويواكب ما تشهده المملكة من نمو وتطور متسارع في مختلف المجالات.
وقدّم رئيس اتحاد الغرف السعودية خلال اللقاء عرضًا عن أبرز مبادرات الاتحاد وبرامجه الهادفة إلى دعم قطاع الأعمال، وتمكين المنشآت الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، إضافةً إلى الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
وأعرب رئيس اتحاد الغرف السعودية عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بقطاع الأعمال، وحرصه على تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

